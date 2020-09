Rivista Undici: “L’Inter non ha vinto solo per la panchina: questo gruppo sembra davvero…”

Rivista Undici ha analizzato con questa riflessione la vittoria dell’Inter di Antonio Conte contro la Fiorentina: “Il 4-3 di San Siro non è maturato per la differenza di profondità tra le due panchine, o almeno non solo: c’entrano qualcosa anche la fortuna, l’inesperienza della squadra viola nella gestione degli istanti dopo il pareggio di Lukaku e poi i cambiamenti apportati da Conte al suo schema iniziale. Certo, le scelte del tecnico nerazzurro – l’ingresso di Sánchez alle spalle di Lukaku e Lautaro, la rinuncia momentanea alla difesa a tre, l’utilizzo di Hakimi come esterno di una linea a quattro – sono state attuate perché c’erano delle alternative in più rispetto allo scorso anno, ma la realtà è più sfumata”.

Gli elementi chiave e le ambizioni del gruppo nerazzurro: “Già a inizio partita l’Inter si era schierata in un modo più audace, con Eriksen e Perisic in un centrocampo a cinque, con Kolarov terzo centrale. Insomma, le modifiche urgenti fatte da Conte nella parte finale ripresa sembrano essere il frutto in più di un cambiamento in atto, un cambiamento necessario dopo i problemi di prevedibilità accusati nella scorsa stagione. E poi va sottolineato il carattere dei nerazzurri, la loro capacità di rimanere attaccati alla partita nonostante la grande prestazione della Fiorentina, una dote da grande squadra che è il necessario preludio a rimonte e vittorie così importanti, così sofferte, così indicative rispetto alla forza di un gruppo che sembra davvero pronto, per qualità e vastità di soluzioni, ma anche per consistenza emotiva, ad avere un ruolo da protagonista in tutte le competizioni”.

(Rivista Undici)