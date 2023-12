Giornale – Inter, dopo la rimonta col Benfica il gruppo si sente più forte. Col Napoli 8 cambi

Per il grande match contro il Napoli, comunque, sono previsti circa 8 cambi, come riporta Il Giornale:

"L’Inter ha rischiato: 10 riserve e un titolare, a Napoli ci saranno 8 giocatori diversi rispetto a Lisbona (con gl’infortunati Pavard e Bastoni si arriva ai 10 titolari assenti contro il Benfica). Il rischio ha pagato, il punto in rimonta vale per l’autostima del gruppo, che ora si sente più forte, perché nel secondo tempo la riscossa non è nata dalla panchina, ma dagli stessi che nel primo erano stati suonati come tamburi".