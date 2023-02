Inter Women, Guarino: “Tanti infortuni, con la Roma sarebbe servita un’impresa”

Il tecnico della formazione femminile nerazzurra commenta così la sconfitta per 3-2 rimediata contro le giallorosse

Fabio Alampi

Una partita complicata per le ragazze di coach Rita Guarino: le nerazzurre hanno giocato una gara di grande impegno in casa della Roma capolista, andando molto vicine a conquistare un pareggio. L'allenatrice nerazzurra ha commentato così la prestazione dell'Inter al termine della sfida:

"Stiamo attraversando un momento di difficoltà per quanto riguarda gli infortuni, le ragazze sono state brave a stringere i denti. Ci siamo presentate in casa della capolista con solamente 12 giocatrici della Prima Squadra a disposizione, sarebbe servita un'impresa per portare a casa dei punti oggi. Nel secondo tempo però siamo entrate con grande voglia di andare ad aggredire e attaccare ed eravamo quasi riuscite a recuperare la partita, ma nel nostro momento migliore loro hanno segnato il terzo gol ed è diventato difficile recuperare. Posso solo applaudire le ragazze per quello che hanno messo in campo, hanno disputato una partita di grande impegno: devo ringraziarle".

"Abbiamo lottato per fare risultato in casa della capolista e giocheremo nella poule scudetto. Durante queste due stagioni ho visto tanti miglioramenti costanti, che continuano ad avvenire. Siamo una squadra in crescita anche dal punto di vista mentale, perché anche nelle difficoltà le ragazze riescono a gettare il cuore oltre l'ostacolo. Ci sono stati dei netti miglioramenti nell'approccio alle partite e nella mentalità: sappiamo però che possiamo ancora migliorare dal punto di vista tecnico e sulla costanza dei risultati".

"L'arbitro dal campo vede alcune cose, c'è un po' di rammarico perché quello annullato a Polli poteva essere il gol del pareggio e avrebbe potuto cambiare la gara, ma in queste decisioni si possono commettere errori così come ne commettiamo anche noi. Non serve sottolineare gli errori altrui: noi per prime abbiamo sbagliato concedendo dei gol con troppa facilità. Preferisco concentrarmi sui nostri errori".

(inter.it)