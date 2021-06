GdS – Inter, asta per Hakimi: intesa col PSG, ma attenzione a Conte e Chelsea

Il calciatore nerazzurro Hakimi è tra i più richiesti in giro per l'Europa: il PSG si è mosso ufficialmente, mentre Chelsea e Tottenham...

Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Achraf Hakimi. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, al netto delle smentite di rito, il club parigino ha già raggiunto da qualche giorno l'accordo con il calciatore dell'Inter e il suo entourage. Il PSG è l'unico club ad aver fatto recapitare un'offerta ufficiale nella sede di viale della Liberazione e resta la favorita numero uno per aggiudicarsi il calciatore ex Real Madrid e Borussia Dortmund.