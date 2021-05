TS – Inter, Hakimi blocca Lautaro: quota 100 mln con altri 6 nomi. Joao Mario…

La situazione cessioni in casa Inter con il possibile addio di Hakimi che potrebbe mettere in stand-by la cessione di Lautaro

Il PSG tenta Achraf Hakimi e potrebbe nuovamente aiutare l' Inter a sistemare il bilancio . Dopo l'acquisto nella passata stagione di Mauro Icardi per 50 milioni più 8 di bonus, questa volta il club parigini è pronto a portarsi a casa l'esterno marocchino ex Real Madrid e Borussia Dortmund.

Una cessione che, come spiega Tuttosport, potrebbe permettere all'Inter di mettere in stand-by altre situazioni - come Lautaro Martinez - e provare a raggiungere quota 100 milioni in termini di cessioni con gli addii degli esuberi: Nainggolan (Cagliari), Joao Mario (Sporting Lisbona), Lazaro, Dalbert e i cileni Vidal-Sanchez.