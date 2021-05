Corsport: “Hakimi-PSG, fumata bianca ad un passo. Ecco la cifra per l’Inter”

Secondo il quotidiano, Achraf Hakimi è ad un passo dal trasferimento in Francia: tutti i dettagli

Anche il Corriere dello Sport viaggia sulla stessa linea di Gazzetta: Achraf Hakimi sarebbe ad un passo dal Paris Saint-Germain. E' quanto si legge proprio sul quotidiano romano, che conferma lo stato avanzato della trattativa, con l'Inter che non può far altro che accettare l'offerta dei francesi: "Settanta milioni di euro (bonus compresi) per Hakimi. E il marocchino è già quasi in partenza per Parigi. Leonardo, infatti, ha deciso di rompere gli indugi, andando incontro alle esigenze dell’Inter.