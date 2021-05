Sky – Inter, Hakimi può essere l’unico big sacrificato: molto dipenderà da…

L'esterno marocchino ha richieste da diversi top club europei: possibile una sua cessione entro il 30 giugno

Il progetto di contenimento costi voluto dalla proprietà dell'Inter potrebbe iniziare con il sacrificio di Achraf Hakimi, ormai individuato come l'elemento giusto per ridare ossigeno alle casse interiste. Ma l'esterno marocchino sarà l'unico big a lasciare Milano? Secondo Sky Sport dipenderà dalle logiche di mercato: se con la vendita di giocatori non titolari l'Inter riuscirà ad arrivare all'obiettivo chiesto dalla proprietà, ovvero chiudere il mercato con un attivo di 80-90 milioni di euro, allora potrebbe essere l'unico. Non è detto che i nerazzurri debbano per forza sacrificare un altro nome top. L'Inter dovrà fare un sacrificio importante, e Hakimi a quelle cifre (80 milioni) può essere il primo.