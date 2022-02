Inter, Handanovic e la solidità difensiva da ritrovare: cosa dicono i numeri

Anticipi del venerdì per Milan prima e Inter dopo con vista sul derby d’andata di Coppa Italia di martedì

Anticipi del venerdì per Milan prima e Inter dopo con vista sul derby d’andata di Coppa Italia di martedì. Così La Gazzetta dello Sport si sofferma sui recenti numeri della difesa nerazzurra: “Ieri Simone Inzaghi ha comprensibilmente ridimensionato i problemi dell’Inter, ma i numeri sono bestie spietate. La squadra che ha vinto tutte le ultime 6 partite del girone d’andata segnando 17 gol senza subirne, ne ha vinte solo 2 delle prime 6 del ritorno, facendo meno gol (6) di quelli subiti (7). Più che il miglior attacco del torneo, a portare in vetta l’Inter è stata l’impermeabilità difensiva che ha dato solidità a tutto l’organismo. Questa solidità va ritrovata. A cominciare da Samir Handanovic che ha messo in fila una serie di peccati e ha tolto sicurezza al reparto”, si legge.