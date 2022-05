Inter, Handanovic pronto a firmare il contratto. Perisic? Se andasse al Chelsea…

Il Giornale fa il punto sul futuro dei due giocatori nerazzurri, entrambi hanno il contratto in scadenza

Nella sua edizione online, Il Giornale fa il punto sul futuro di Ivan Perisic e Samir Handanovic . Entrambi i giocatori hanno il contratto in scadenza. "Il problema è che Perisic chiede 6 milioni d'ingaggio e quelli l'Inter non vuole proprio darglieli, fermandosi a 4/4,5 per due anni. Uno scoglio sormontabile se di mezzo non ci fossero le offerte di altre squadre, pronte a soddisfare i desideri del croato. Andasse al Chelsea, come sembrava la scorsa settimana, l'amarezza dei tifosi sarebbe certamente più facile da metabolizzare rispetto a quello che invece ora appare come la destinazione più probabile di Perisic, ovvero la Juventus".

"In casa Inter, anche Handanovic non ha ancora firmato il rinnovo di contratto. Anche con lui, l'Inter non ha avuto fretta, ma per il capitano non sembra essere un problema: la concorrenza con Onana gli vale da stimolo per la prossima stagione e da lunedì in avanti è pronto a firmare l'ultimo contratto della carriera. Ma ovviamente alle giuste condizioni e non a tutti i costi. Del resto, il rendimento dimostra che non si può pensare di prenderlo in saldo".