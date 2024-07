"Nella vorticosa giostra dei nomi proposti c'è anche quello di Mario Hermoso, calciatore in uscita dall'Atletico Madrid a parametro zero, molto gradito all'intera dirigenza nerazzurra oltre che a Simone Inzaghi. L'unica controindicazione è dettata dall'età, il calciatore ha 29 anni e richiede un triennale a cifre molto alte. Per la dirigenza non rappresenterebbe un problema, per la proprietà invece sì, visto che Oaktree si è già dichiarata contraria a operazioni di questo tipo, che riguardano calciatori difficilmente rivendibili in futuro. Il gradimento però rimane e chissà che gli americani non si ammorbidiscano in caso di stretta necessità.