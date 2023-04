EDICOLA / TS: È tornata l’horror Inter. Solo la CL può salvare Inzaghi

"È tornata l'horror Inter. Grande Monza a San Siro: dopo l'exploit col Benfica, altro flop nerazzurro. Caldirola firma l'impresa per uno a zerto. Inzaghi rivede i fantasmi: undicesimo ko in campionato. Solo la Champions può salvarlo". Questo il titolo del quotidiano sportivo rispetto alla sconfitta dei nerazzurri contro la formazione di Palladino.

A centro pagina il mercato della Juventus: "C'è Frattesi per Max. Sassuolo-Juve con un occhio al mercato". E poi ancora: "Milan e Napoli, troppa Champions nei pensieri. Martedì il ritorno dei quarti nell'euroderby. Il turn over costa punti. Pioli reclama due rigori. Spalletti ritrova Osimhen", il commento in prima pagina sui pari delle due rivali nerazzurre.