Inter, per Andi Hoti primo contratto da professionista: ha firmato fino al 2024

Il difensore della Primavera, che è aggregato alla squadra di Inzaghi, ha rinnovato il suo contratto al Suning Youth Centre

In un post su Instagram il calciatore ha mostrato il momento della firma al Suning Youth Centre. Con lui c'è il suo entourage. E lui ha ringraziato i manager e la sua famiglia per questo nuovo passo in avanti nella sua carriera. Il giocatore nei giorni scorsi ha confessato di pensare di avere molto da imparare da de Vrij che ieri si è aggregato al resto della squadra in ritiro ad Appiano Gentile.