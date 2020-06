Inter, anche la iella ci ha messo lo zampino, Ieri ad Appiano…

14 gare nel 2020 per l’Inter e soltanto 2 in di queste la squadra è riuscita a non subire reti. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla retroguardia di Conte: “C’è chiaramente qualcosa da registrare nella fase difensiva nerazzurra. E anche la iella ha voluto metterci il suo zampino, considerando che i guai fisici, dalla ripresa degli allenamenti, si sono concentrati proprio nel reparto arretrato. Vecino a parte (sul cui recupero non è possibile fare previsioni), si sono fermati, infatti, anche Godin, Bastoni, De Vrij e D’Ambrosio. Quest’ultimo, a metà della scorsa settimana, si è bloccato per la seconda volta e difficilmente sarà a disposizione con la Sampdoria. E qualche dubbio esiste anche per Godin e De Vrij. Il primo non era nemmeno a Napoli e il secondo, al San Paolo, nel finale, ha accusato un affaticamento. Entrambi, ieri, hanno svolto solo un lavoro defaticante insieme ai titolari del match di sabato sera, mentre il resto del gruppo ha affrontato in partitella la Primavera. Oggi, insomma, se ne capirà di più sulla disponibilità dei due centrali per la sfida contro i blucerchiati”.