Inter, il tabellone della Coppa Italia: agli ottavi i nerazzurri affronteranno…

Entra nel vivo la Coppa Italia Frecciarossa 2021/2022, con i sedicesimi di finale che delineeranno l'avversaria dell'Inter agli ottavi: i nerazzurri affronteranno la vincente tra Hellas Verona e Empoli. I sedicesimi, come gli ottavi, i quarti e la finale si giocheranno in gara secca; solo la semifinale si giocherà su gare di andata e ritorno. La finale della Coppa Italia 2021/2022 è in programma mercoledì 11 maggio 2022.