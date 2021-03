Inter, ecco la quarta maglia che sarà lanciata martedì prossimo: tutte le foto

FootyHeadlines ha mostrato il leak della quarta maglia dell'Inter: presente sulla divisa anche il nuovo logo

Arrivano importanti indiscrezioni sulla quarta maglia dell'Inter che sarà lanciata martedì prossimo. Il noto portale FootyHeadlines ha infatti pubblicato un leak della divisa, condiviso dal profilo Twitter AleRoggiani. Sulla maglietta è presente il nuovo logo "Inter Milano", così come i vari colori social del club nerazzurro. Scrive Footy Headlines: "Confermate le indiscrezioni in merito al fatto che che la quarta divisa dell'Inter 2020-2021 fosse ispirata a quella di fine degli anni '90.

La quarta divisa dell'Inter 2020-2021 è la prima del club a presentare il nuovissimo logo, che sarà svelato ufficialmente martedì prossimo. Sul lato sinistro della quarta maglia Nike Inter 20-21 è visibile un rettangolo nero, con lo sponsor Pirelli - sarà l'ultima volta che apparirà su una nuova maglia dell'Inter - applicato in verticale. Il design della maglia è in qualche modo ispirato alla maglia da trasferta 1997-98 di Umbro, che aveva anche una striscia verticale sul lato sinistro. È stata indossata da Ronaldo quando ha segnato il suo primo gol per il club nerazzurro", si legge.