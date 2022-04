Inter imbattuta in campionato contro la Juventus: non succedeva dal 2008/2009

I nerazzurri chiudono i confronti diretti nel derby d'Italia con due vittorie (una in Supercoppa) e un pareggio

Il terzo confronto stagionale tra Inter e Juventus si è chiuso con il successo dei nerazzurri, il secondo dopo quello in Supercoppa di gennaio. Il bilancio finale è di due vittorie interiste e un pareggio: il club di viale della Liberazione esce imbattuto dai derby d'Italia, una cosa che non succedeva da 13 anni.

Per la prima volta dal 2008/2009 l'Inter è rimasta imbattuta nel doppio confronto in campionato con i bianconeri: pareggio all'andata (1-1) e vittoria al ritorno, a cui si aggiunge il trionfo in Supercoppa Italiana a gennaio.