Libero: “Inter non pazza, ma immatura. E la storia si ripete: non ha senso giocare se…”

Ennesima prova di maturità fallita ieri dall’Inter, che avrebbe potuto avvicinare la Lazio al secondo posto e tenere ancora a distanza l’Atalanta. La squadra di Conte si fa invece rimontare dal Bologna e mette di nuovo in evidenza tutte le sue debolezze. Libero analizza così il KO dei nerazzurri: “La storia si ripete, quando lo scudetto si allontana, per i nerazzurri giocare non ha più senso. Conte non ha trovato l’antidoto ad una malattia antica e da lui stesso evidenziata. Ora, non saranno rose e fiori, ma nella sua Inter non è tutto da buttare, a patto che non butti via tutto lui.

L’Inter non è pazza, è immatura: al Meazza, in vantaggio di un gol e di un uomo, dopo aver dominato per un’ora regala la partita al Bologna che non aveva fatto nulla per meritarsela. Come? Per mancanza di cinismo: Lukaku (gol al 22’) cede un rigore a Lautaro per farlo sbloccare, ma quest’ultimo non è sereno e batte come peggio non potrebbe. La Juve è fuggita, la Lazio a +4, e l’Atalanta incombe, con il passo e il piglio di chi ha tutto da guadagnare ma soprattutto sa esattamente quale senso logico e tecnico seguire per far proseguire al meglio questa stagione memorabile”.