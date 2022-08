Messaggero – Inter contro la Lazio per imparare dagli errori del passato. Vincere per…

Vincere per imparare dagli errori del passato e per dare un forte segnale a tutto il campionato. Il Messaggero racconta la missione dell'Inter

Vincere per imparare da qualche errore del passato e per dare un forte segnale a tutto il campionato. Il Messaggero racconta la missione dell'Inter in vista della sfida di questa sera all'Olimpico contro la Lazio: