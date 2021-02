TS – Conte, sfida spartiacque col Genoa: l’Inter deve imparare a fare la Juve

Dopo i successi contro Lazio e Milan, l'Inter sfiderà il Genoa con l'occasione di allungare in classifica sulle rivali

L'Inter affronta un Genoa che non perde dal 6 gennaio, giorno in cui tra l'altro anche i nerazzurri finirono KO contro la Sampdoria. La squadra di Conte dovrà dimostrare di aver fatto quello step necessario per cancellare i passi falsi come quello dell'andata contro il Parma (31 ottobre, 2-2 il finale) proprio un girone fa. "Ora però l’Inter - essendosi trasformata da cacciatore in preda - deve imparare a “fare la Juve” e quindi a dare agli avversari, grazie a una una monolitica solidità, l’impressione di non avere armi per poter rimontare", commenta Tuttosport.