Inter in arancione nel 2023/24. Sarà ritorno al passato, maglia d’Olanda come nel 2000

Anticipati i colori della maglia dell'Inter della prossima stagione. La terza muta sarà arancione, come già successo nel 2000

Anticipati i colori della maglia dell'Inter della prossima stagione. La terza muta sarà arancione, come già successo nel 2000:

"Inter d’Olanda? Sì, ma dalla prossima stagione. Il riferimento è al colore della terza maglia del campionato 2023-24. Il sito footyheadlines, al solito informatissimo sulla tematica, ha anticipato la futura divisa interista, che sarà arancione, in una tonalità che ricorda molto da vicino la maglia della nazionale olandese, appunto. Non solamente: la futura terza maglia dell’Inter è una specie di ritorno al passato, perché già nella stagione 2000-01 la squadra indossò una divisa simile. Nelle anticipazioni del sito in bella evidenza il logo del club, nero, e il colletto, che sarà nero e grigio", riporta La Gazzetta dello Sport.