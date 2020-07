CorSera – Inter, quanti rimpianti. La sensazione è che sia svanito l’incanto tra Conte e la squadra

Dopo la sconfitta con il Bologna, arriva un altro passo falso dell’Inter in casa del Verona. Tante le occasioni sprecate dopo il lockdown dalla squadra di Conte che poteva essere molto più vicina alla vetta.

“L’Inter non sa più vincere. Dopo la sconfitta con il Bologna, il pari del Bentegodi contro il Verona certifica il sorpasso dell’Atalanta. Conte è quarto, come lo è stato Spalletti per due anni. Un risultato da raddrizzare nelle ultime sette giornate: il terzo posto dei bergamaschi è lontano solo un punto, il secondo della Lazio tre. C’è tempo per rimediare. Serve cambiare passo.

All’Inter restano i rimpianti. La sensazione è che sia svanito l’incanto tra Conte e la squadra. Forse le voci di mercato stanno destabilizzando l’ambiente. L’allenatore è anche protagonista di un plateale litigio a distanza con Juric verso la fine del primo tempo, sedato dal quarto uomo”, si legge sul Corriere della Sera.