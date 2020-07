CdS – Inter, inutili le parole forti di Conte post Bologna. Qualche giocatore non ha gradito

Il Corriere dello Sport in edicola stamattina torna sulla prestazione dell’Inter contro il Verona: “Non solo il rientrante Skriniar, autore di una vera e propria dormita sul lancio lungo di Dimarco per Lazovic, ma anche Handanovic, infilzato sul suo palo, e De Vrij, in ritardo nella chiusura. Tradotto: non l’errore di un singolo, ma l’atteggiamento sbagliato di molti. Segno che le parole forti (e non gradite da qualche calciatore) di Conte subito dopo il ko contro la formazione di Mihajlovic non hanno sortito l’effetto sperato. Idem le mosse tattiche del tecnico di Lecce che ha rinunciato inizialmente a Eriksen e Martinez per piazzare Borja Valero trequartista alle spalle di Lukaku e Sanchez”.