Minoliti (GdS): “Inter incapace di fare il salto di qualità quando conta. Marotta e Conte…”

Dell’occasione mancata dall’Inter che poteva portarsi a -3 dalla Juve ha parlato il giornalista Nino Minoliti su La Gazzetta dello Sport:

“La grande chance interista di riaprire – almeno per ventiquattr’ore – il campionato si tramuta nell’ennesimo rimpianto della stagione e in un’occasione a disposizione della Juventus per chiudere virtualmente il torneo. La partita di ieri sera dell’Inter sintetizza l’intera annata: rendimento complessivamente positivo, migliore di quello del recente passato, ma incapacità di fare il salto di qualità negli snodi che contavano, fossero campionato o Champions, portando l’inerzia della stagione a proprio favore. Come si dice in gergo, non è riuscita mai a stare sulla cresta dell’onda. È su questo che, da Marotta a Conte, il club dovrà lavorare per il futuro”.