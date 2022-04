Serie A, incassi da diritti tv: Inter sopra tutti. Ecco quanto incasseranno i nerazzurri

L'Inter è la squadra che incasserà di più dai diritti tv di questa stagione. E' quanto riporta Tuttosport sull'edizione odierna

"Per quanto riguarda la Serie A, l’Inter è la formazione meglio remunerata dai diritti televisivi: guadagnerà 72,6 milioni. Segue il Milan con 70,6 milioni e sul gradino più basso del podio c’è la Juventus, che prenderà circa 66,6 milioni. Subito dopo figurano Napoli, Roma, Lazio, Napoli, Atalanta e Fiorentina. A chiudere la graduatoria tre club in lotta per non retrocedere, ovvero Spezia, Venezia e Salernitana. La società ligure incassa 28,5 milioni, mentre ai campani e ai veneti andranno 26,9 milioni. Davanti al Toro anche il Bologna, che accumulerà circa 38,5 milioni".