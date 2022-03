Inter regina d’Europa nel saldo del mercato 2021/22: “Ecco l’incasso nerazzurro”

Nessuno come l’Inter nel saldo della campagna acquisti 2021/22: lo dice un approfondimento sullo scorso mercato. Ecco i numeri

Ecco quanto evidenzia il quotidiano: “Gosens è arrivato in prestito per 18 mesi e l'Inter lo pagherà a partire dal 2023 in 5 rate: alla Dea 22 milioni più 3 di bonus. Nel saldo della campagna acquisti 2021-22, dunque, lui non c'è, ma anche se fosse stato compreso, l'Inter sarebbe comunque la regina d'Europa. In un approfondimento fatto da Tifosy, il club nerazzurro è quello che ha incassato di più dalle cessioni (165,6 milioni di euro), ovvero più del doppio del Lione secondo, e non rientra tra i primi 20 come investimenti anche perché l'obbligo di riscatto di Correa è scattato solo dopo il primo punto conquistato a febbraio, a mercato chiuso. A dispetto di questo saldo monstre, la dirigenza e Inzaghi sono comunque riuscite a tenere la squadra in alto in classifica. Ora però serve lo sprint vincente in campionato e in Coppa Italia. Gosens può dare una bella mano”, si legge.