CdS – Inter, nessun incedibile: bilancio in difficoltà, cessioni entro il 30 giugno

Problemi di liquidità e necessità di trovare nuovi azionisti: il club nerazzurro potrebbe essere costretto a scrificare qualche big

La situazione societaria dell'Inter rimane alquanto delicata: Suning è ancora alla ricerca di una soluzione dopo la crisi economica e le limitazioni imposte dal governo cinese. Secondo il Corriere dello Sport, per far respirare il bilancio non sarebbero da escludere dei sacrifici entro il 30 giugno: "Nell'Inter attuale, che ha notevoli problemi di liquidità e la necessità di trovare nuovi azionisti (se di minoranza o di maggioranza lo vedremo), nessuno può essere definito incedibile perché è necessario limitare le perdite del bilancio 2020-21 con una-due cessioni entro il 30 giugno".