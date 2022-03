Masala (GdS): “Inter incompiuta, per il salto di qualità serve altro. Dybala…”

L'attaccante argentino non è l'unico nome sulla lista di mercato dei nerazzurri in vista della prossima stagione

Andrea Masala, nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sull'Inter di Simone Inzaghi: "Super impegnate, in campo e fuori. Inter e Juve sono le uniche italiane ancora in lotta su tre fronti. Allo stesso tempo, si portano avanti con le campagne di rafforzamento, come se il mercato non si fosse mai fermato. Nella telenovela di Dybala, i campioni d’Italia sono pronti a intervenire se non ci sarà accordo sul rinnovo con i bianconeri . [...]

E invece no, “Squadra che vince si cambia”. Dzeko e Dumfries al posto di Lukaku e Hakimi si sono rivelati utili, però i vertici nerazzurri sentono l’esigenza di ulteriore qualità. Ecco perciò lo spiegamento di forze per Dybala, non più giovanissimo, ma navigato gioiello “chiavi in mano”. Gli ottavi di Champions erano stati un tabù nelle passate stagioni, per i nerazzurri averli raggiunti è incoraggiante, però non possono accontentare un club di alto livello. Ancor meno l’ultima squadra italiana ad avere alzato la Coppa nel sempre più lontano 2010. Inzaghi non lo ammette, glielo impone il ruolo, però l’Inter è un’incompiuta che, per il salto di qualità definitivo, necessita di altre risorse in campo. Quindi non c’è soltanto Dybala nel mirino, si infittiscono le manovre per aggiudicarsi un centravanti di lunga durata, cioè Scamacca, c’è la marcatura a uomo su un altro talento del Sassuolo, Frattesi, tra i pali giocherà Onana. Tutte mosse che svecchieranno un organico che comunque ha già portato a casa uno scudetto".