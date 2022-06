Pranzo istituzionale in un noto hotel milanese per Marotta e Antonello

Il club nerazzurro lavora ovviamente su più fronti e non solo sul mercato. I due ad hanno incontrato Marcello Viola, Procuratore Capo di Milano

Pranzo di lavoro per i due amministratori delegati dell'Inter. Beppe Marotta e Alessandro Antonello hanno incontrato in un hotel del centro di Milano, il nuovo ProcuratoreCapo, Marcello Viola. Ad aprile aveva preso il posto di Francesco Greco. I dirigenti interisti lavorano quindi su più fronti, non solo sul mercato. Oggi un incontro istituzionale.