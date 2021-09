TS – Inter, ieri non era proprio giornata: piccolo inconveniente sulla via del ritorno

Il retroscena raccontato da Tuttosport: un piccolo problema per l'Inter nel momento di tornare a Milano

Poche ore in casa Inter per riordinare le idee dopo il pareggio con la Sampdoria e per cominciare a preparare l'esordio in Champions League con il Real Madrid. Un po' di tempo, però, come scrive Tuttosport, è stato buttato ieri a causa di un piccolo inconveniente sulla via per tornare a Milano: "Che non fosse proprio giornata, gli interisti l’hanno definitivamente capito quando il pullman sulla strada del ritorno è rimasto imbottigliato un paio d’ore in autostrada per un incidente: tempo prezioso per recuperare energie sacrificato sulla A7. Simone Inzaghi, invece, l’aveva intuito già all’ennesima occasione fallita dai suoi".