Tocca a lui ora trascinare la squadra. In campo, ma anche nello spogliatoio. Da capitano Lautaro Martinez sa che deve essere un riferimento per i compagni, soprattutto nel momento delicato che può attraversare l'Inter dopo la sconfitta nel derby di Supercoppa. Per evitare qualsiasi tipo di contraccolpo sarà importante la sua personalità. L'argentino, attraverso il microfono di Radio Serie A, ha mandato un messaggio a tutti:

"Quello che ho detto ai compagni rimane nello spogliatoio, ma l'unica cosa che posso dire è che sono orgoglioso di vestire questa maglia, di difenderla e di avere compagni come loro. Non dobbiamo assolutamente abbassare la testa, ma dobbiamo continuare a lottare su tutti i fronti. Ringrazio i tifosi perché il loro calore si sente sempre, anche quando non siamo in Italia".