Archiviato il KO in finale di Supercoppa contro il Milan, per l'Inter è il momento di rituffarsi sul campionato per la trasferta di Venezia.

Inzaghi dovrà però fare i conti anche con gli infortunati: se Acerbi e Pavard dovrebbero tornare a disposizione per Venezia, c'è attesa per gli esami per Calhanoglu per capire se ci sarà anche lui contro i lagunari.