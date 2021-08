Insigne, la valutazione del Napoli e la posizione dell’Inter: il punto

In attesa di capire se la trattativa per Correa possa concludersi nel verso auspicato dall'Inter, i nerazzurri monitorano la situazione Insigne.

In attesa di capire se la trattativa per Correa possa concludersi nel verso auspicato dall'Inter, i nerazzurri monitorano la situazione Insigne. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, è più probabile che Marotta e Ausilio vogliano aspettare tra un anno, quando il 24, se non dovesse rinnovare, si libererebbe a parametro zero. "Chi è interessato al '10' della Nazionale sa che dovrà partire da una base di offerta di 25 mln. S'era parlato dell'Inter, ma pare che i nerazzurri vogliano riparlarne a gennaio direttamente col giocatore che, a quel punto, sarà libero di accordarsi con un altro club a parametro zero", il commento della Rosea.