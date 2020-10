L’Inter non va oltre l’1-1 all’Olimpico contro la Lazio, nonostante il vantaggio iniziale firmato Lautaro Martinez e i tanti minuti giocati in superiorità numerica. Il Corriere dello Sport ha un appunto da fare alla formazione di Antonio Conte: “All’Inter non sono bastati 25 cross per trovare il gol decisivo. Per vincere certe partite l’inventiva serve molto più dei muscoli e dei polmoni“.