Arriva la telefonata di Inzaghi: “Sarà la prima mossa da allenatore dell’Inter”

Simone Inzaghi è pronto a iniziare con grande entusiasmo la sua esperienza da allenatore dell'Inter: ecco la prima mossa

"Con i centravanti va d’accordo Inzaghi, che quel mestiere faceva e quel mestiere, evidentemente, sa ben insegnare. È logico pensare che, non appena sarà possibile, la prima telefonata che partirà dal cellulare di Simone sarà proprio con destinazione Lukaku. Perché è giusto far così. Anche per evitare che lo smarrimento per l’addio di Conte prenda il sopravvento".