Giornale – Inter, Inzaghi avvertito: qualificazione in CL non basta per la conferma

Non sembra scontato il futuro del tecnico nerazzurro: per il quotidiano dipenderà anche dal piazzamento finale in campionato

Daniele Vitiello

Nel focus proposto questa mattina su Il Giornale, Gianni Visnadi ha parlato di quanto accaduto nelle ultime ore in casa Inter. Questa l'apertura dell'approfondimento: "Seconda, eppure la classifica dell’Inter piange. Ci mancherebbe non fosse così, a -15 dal Napoli in fuga verso lo scudetto. E allora, nelle cronache da Appiano Gentile, la visita di Marotta e Ausilio alla Pinetina, com’è normale che sia alla ripresa degli allenamenti, diventa subito un “vertice” o un “faccia a faccia” con l’allenatore. Per stabilire cosa, poi? Che bisogna vincere più partite possibile e battere il Porto in Champions League? Riad sembra lontanissima e il derby di campionato nemmeno giocato. Di più hanno potuto il pareggio di Genova e il brutto litigio Barella-Lukaku, letto come generale sintomo di nervosismo e insoddisfazione".

Nel mirino è finito principalmente Simone Inzaghi. Prosegue Visnadi: "Tanto è bastato perché a mezzo stampa arrivassero a Simone Inzaghi i soliti avvertimenti: guarda che se le cose andranno male, sarà solo colpa tua. E adesso non basterebbe nemmeno la qualificazione Uefa a consentire al tecnico la garanzia di riuscire a onorare il contratto in scadenza al termine della prossima stagione. In Champions sì, ma almeno da secondi".