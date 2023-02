Inter, tra Udinese e Porto in Champions: il piano di Inzaghi su Lukaku e Dzeko

Il piano di Simone Inzaghi tra Udinese e Porto per l’attacco della sua Inter. Ieri sono iniziate le prove ad Appiano Gentile, l’allenatore sta ragionando sul partner offensivo di Lautaro Martinez per i prossimi due appuntamenti. Ecco quanto svelato dalla Gazzetta dello Sport, soprattutto in chiave Champions League:

Inter, gestione di Lukaku e Dzeko

“Romelu Lukaku è pronto a riprendersi una maglia da titolare sabato sera contro l’Udinese, ma in Champions League, contro il Porto, dovrebbe finire nuovamente in panchina per far spazio alle certezze di Simone Inzaghi. Nel periodo più complesso e nelle sfide più delicate della stagione, l’Inter si è affidata a Lautaro e Dzeko, gli uomini simbolo delle notti da dentro o fuori. Con loro due Inzaghi è andato all’assalto del Barcellona, quando serviva soltanto una vittoria per ipotecare il passaggio agli ottavi di finale. E, sempre con loro due davanti, l’Inter ha inflitto la prima (e unica) sconfitta in campionato al Napoli capolista, grazie a un guizzo di testa di Dzeko. Edin, poi, si è preso la squadra sulle spalle anche a Riad, spingendola verso la seconda Supercoppa italiana consecutiva con una prodezza di altissima qualità: finta a rientrare e tiro a giro sul palo lungo”, si legge.