GdS – Inter, Inzaghi e la ‘conditio sine qua non’: la finale di Champions può non bastargli

Il commento della Gazzetta dello Sport sul futuro di SImone Inzaghi, che si gioca tutto nel finale di stagione

Nel consueto appuntamento con la rubrica 'Il Tema del Giorno' sulle colonne de' La Gazzetta dello Sport, il giornalista Andrea Masala fa il punto sul futuro di Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter.

"L’Inter sfiderà in finale la Fiorentina il 24 maggio, la Juve la guarderà alla tv. L’Inter è attesa da una corsa a ostacoli a perdifiato, deve risalire dalla sesta posizione con tre scontri diretti in programma".

Nonostante la Supercoppa Italiana in bacheca, la finale di Coppa Italia raggiunta e il pass per la prossima Supercoppa in Arabia, oltre alla semifinale di Champions League da giocare in un doppio derby col Milan, il futuro del tecnico è in bilico ed è legato principalmente al quarto posto.

"In base alla logica, chi può aggiudicarsi due tornei dovrebbe essere al riparo dai ribaltoni. Inzaghi incassa gli applausi a scena aperta del popolo nerazzurro e si prepara alle sfide finali: dovrebbe dormire sonni tranquilli. Dovrebbe… Invece non funziona così. Al di là delle esultanze in Europa e in Coppa Italia, se Simone resta in bilico il motivo è da cercare altrove. In campionato, l’allenatore interista paga a caro prezzo i numerosi vuoti d’aria che hanno causato undici sconfitte in 31 giornate.

La doppia cifra dei ko impressiona, mette in allarme i vertici societari, che non possono permettersi di rinunciare agli introiti garantiti dalla coppa più prestigiosa e ricca. Hai voglia a ripetere che conquistare una finale di Champions sarebbe di per sé straordinario. Vero, nessuno sostiene il contrario, ma nel caso di Inzaghi non basterebbe a blindarne il futuro. Il club di Viale Liberazione per ora non ritocca la “condicio sine qua non”, il requisito essenziale del quarto posto, poi si vedrà. Inzaghi resta in forse: suona strano, ma è così".