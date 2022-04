Inter, oggi brindisi per Inzaghi: compie 46 anni. “Altra sorpresa ad Appiano?”

Dopo la vittoria dell'Inter derby d'Italia, nuovi festeggiamenti per Simone Inzaghi: proprio oggi compie 46 anni

"Si dice che scartare i regali in anticipo possa portare un po’ di sfortuna, ma per una volta Simone Inzaghi è stato felicissimo di rischiare. Oggi il tecnico nerazzurro festeggerà i suoi 46 anni in campo alla Pinetina, ormai la sua seconda casa e pure il luogo in cui passerà più tempo da qui all’estate: il regalo la squadra glielo ha fatto domenica sera, con una prova di cuore e sostanza e per una vittoria che rilancia le ambizioni nerazzurre. Chissà che per l’allenamento pomeridiano non arrivi qualche altra sorpresa…”, sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport.