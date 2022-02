Inter, Inzaghi: “Lautaro l’ho visto abbastanza bene. Sanchez mi ha rassicurato…”

In conferenza stampa il tecnico nerazzurro ha parlato delle condizioni dei due sudamericani rientrati da poche ore a Milano

Durante la sosta Simone Inzaghi ha avuto a disposizione quasi tutto il gruppo a eccezione di Lautaro, Sanchez e Vecino. L'uruguaiano è rientrato in anticipo causa squalifica, mentre l'argentino e il cileno sono rientrati da poche ore a Milano. In conferenza stampa il tecnico nerazzurro ha parlato delle loro condizioni: "Lautaro ieri ha fatto un lavoro parziale con Caicedo, ma l'ho visto abbastanza bene. Sanchez mi ha rassicurato che sta nel migliore dei modi. Non l'ho ancora visto, lo vedrò oggi. All'appello mancano solo Correa e Gosens".