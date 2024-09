"Sono stato contento della partita che ha fatto, per questo non l'ho cambiato. Non era semplice, è una mezzala di inserimento e spazi non ce n'erano tanti. Ha sempre partecipato in entrambe le fasi e per questo è rimasto in campo. Ha caratteristiche diverse da Barella, ma non starei qui a vedere la sua prestazione. Dovevamo fare tutti meglio, compreso io. Non ci siamo riusciti, ma dobbiamo andare avanti a lavorare, essendo positivi. Ho tutti i giocatori, il dottore mi ha tranquillizzato, per cui andiamo avanti con fiducia".