Libero – Inter, Inzaghi dà l’esempio: giocano i titolari. Sarebbe deleterio…

Il quotidiano parla di come affrontare la sfida con i Reds: credendoci per diventare grande

"Credici se puoi, Inter, perché solo così diventi davvero grande". Il quotidiano Libero. Sarà banale ma andare ad Anfield per gestirsi e gestire una squadra per definizione indomabile come il Liverpool, oltre che inutile, è deleterio. Minerebbe infatti le certezze ritrovate a fatica nel 5-0 alla Salernitana, fondamentali per lo sprint finale verso lo scudetto". Il quotidiano Libero scrive come la squadra nerazzurra dovrebbe affrontare la sfida contro i Reds.