EDICOLA / CdS: Inter contro Inter, Inzaghi vuole allungare. Eriksen ai saluti

In prima pagina il Corriere dello Sport parla della partita di stasera a Salerno e lo fa con questo titolo: "Inter contro Inter. I nerazzurri per l'allungo in classifica. Inzaghi vuole superare Conte e mettere le mani sul titolo d'inverno. L'obiettivo è quota 46 per staccare Antonio di cinque punti al giro di boa. Simone punta sulla coppia Dzeko-Sanchez. Eriksenai saluti".