CorSera / Inter, Inzaghi in silenzio: messaggio chiaro. Lukaku può esaltarsi, Mou nel bus

“Il vero dubbio per l’Inter riguarda il modo di interpretare la partita, perché se Lukaku non è Haaland, la Roma non è il Manchester City, contro cui è più facile puntare sulle ripartenze e non dare profondità al centravanti. Inzaghi sa che Mou gli ruberà l’idea, cercando di lanciare in velocità Lukaku verso l’area nerazzurra, ma questa Inter ha dimostrato di poter giocare più partite dentro ai novanta minuti”.