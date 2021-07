Inter, Inzaghi cambia metodo di lavoro: “Ecco le differenze rispetto a Conte”

Rispetto all'era Conte ha già cambiato metodologia di lavoro, anche se le sedute svolte finora, con pochi titolari, lasciano il tempo che trovano

C'è tanta curiosità legata al modo di lavorare di Simone Inzaghi. Antonio Conte è noto per essere un sergente di ferro, mentre il nuovo tecnico dell'Inter ha ovviamente modalità di fare diverse. Spiega infatti il Corriere dello Sport: "Rispetto all'era Conte ha già cambiato metodologia di lavoro, anche se le sedute svolte finora, con tanti Primavera e pochi titolari, lasciano il tempo che trovano. E' più un tecnico da dialogo che da “rispettate gli ordini”, quello che ci vuole per un gruppo spremuto per due anni dalla cura de salentino. Simone vuole una squadra che giochi e che crei di più rispetto allo scorso anno, un po' come faceva la sua Lazio che dava spettacolo, ma aveva pochi cambi. Nell'Inter campione d'Italia la rosa sarà sicuramente più... lunga e questo gli darà una bella mano".