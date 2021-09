Inter, nessun allarme ma Inzaghi pensa a novità in attacco: “Ecco l’idea comune”

Il Corriere della Sera è tornato sulle difficoltà della formazione di Inzaghi a trovare la via del gol col Real Madrid

Il Corriere della Sera nell’edizione odierna è tornato sulle difficoltà dell’ Inter a trovare il gol contro il Real Madrid. E si è soffermato in particolare sul rendimento sin qui degli attaccanti nerazzurri. Ecco quanto evidenziato dal quotidiano: “ Tutti della stessa idea: «Abbiamo sbagliato troppi gol» . La sconfitta contro il Real apre il capitolo attacco nell’Inter che crea tanto e concretizza poco. Era successo con la Samp, il problema si è ripresentato in Champions e i nerazzurri, pur avendo giocato una buona partita, hanno pagato dazio.

[…] Un pareggio e una sconfitta nelle ultime due uscite non fanno suonare allarmi, giusto però iniziare a pensare a qualche correttivo davanti. Dzeko non è mai stato un bomber, nelle ultime dieci stagioni ha segnato più di 16 gol in campionato solo una volta: nel 2016-17 arrivò a 29 con la Roma di Spalletti. A 35 anni è impossibile per il bosniaco giocare tutte le partite della stagione, sabato contro il Bologna potrebbe lasciare spazio alla coppia Lautaro-Correa. Inzaghi ci sta pensando, la possibilità è concreta. L’Inter deve essere più cinica sotto porta”, si legge.