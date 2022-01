Inter, per Inzaghi un nuovo grande primato: “E la notte di ieri ha detto che…”

Questa è la notte di chi ha sempre creduto nell’Inter. È la notte del presidente Steven Zhang e di Simone Inzaghi, abbracciati davanti alla Supercoppa luccicante

È la notte che porta un primato che Simone custodirà a lungo: non c’è allenatore che in carriera abbia mai vinto tre finali contro la Juventus. Mettiamola così: per vestire il nerazzurro non ci può essere curriculum migliore. Ora lo scudetto non è più un fatto isolato, anzi qui si sta costruendo qualcosa di molto simile a un ciclo: questo ha detto la notte incantata di San Siro".