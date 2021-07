La nuova Inter di Inzaghi: punizioni e corner, gli indiziati a calciare da fermo

I tiratori che ha in mente il nuovo allenatore nerazzurro in vista della prossima stagione

“Eriksen era uno specialista assoluta, come lo è del resto Calhanoglu. Ma Brozovic può essere considerato una sorta di vice, essendo anche lui di piede destro. Il turco prima scelta, insomma, e il croato alternativa, magari per sorprendere gli avversari. Più in occasione dei corner, però. Perché per tirare in porta, il turco può essere devastante. In Germania se lo ricordano ancora. Nel Milan ha avuto poche fiammate. Si infiammerà proprio all’Inter?”, si legge.