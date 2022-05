Inter, Inzaghi punta a recuperare Bastoni: c’è ottimismo. E se Dybala arriverà…

Archiviata la vittoria con l'Empoli, l'Inter è attesa dalla finale di Coppa Italia contro la Juventus

Il Giornale analizza le possibili scelte di Inzaghi e Allegri. "Mercoledì difficilmente sarà la stessa Juve e la scelta sarà essenzialmente tattica (favoriti Morata e il disperso e rattristito Vlahovic), ma chissà che nel retropensiero di Allegri non incida anche il destino forse nerazzurro della Joya. In campionato, all'andata, Dybala - entrato in campo da poco - all'ultimo minuto fu chiamato sul dischetto per battere e trasformare il rigore del discusso pareggio. Andrebbe così anche stavolta?".