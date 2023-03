EDICOLA TS – Inter! Per grazia ricevuta. Inzaghi respira e può rinsaldare la panchina

Spazio anche alla qualificazione dell'Inter ai quarti di finale di Champions League sulla prima pagina di Tuttosport in edicola mercoledì 15 marzo. "Inter! Per grazia ricevuta. Nel recupero: Dumfries sulla linea, Onana, i pali, Inzaghi ai quarti.

I nerazzurri gestiscono bene lo 0-0 e il gol di Lukaku nell'andata sino a un finale da infarto. Salvataggi miracolosi in serie: il Porto non passa e il tecnico respira. Adesso può salvare la stagione e rinsaldare la panchina", si legge sul quotidiano. In apertura spazio invece al lungo digiuno di Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus. Ecco la prima pagina del quotidiano.