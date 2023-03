Zhang: “L’Inter deve stare qui. Competere a livelli top è un obbligo per noi”

Ai microfoni di Mediaset, il presidente dell’Inter Steven Zhang ha parlato così dopo il passaggio dell’Inter ai quarti di finale : “Una notte emozionante, un duro lavoro e sacrifici del club che si sono riflessi nei traguardi raggiunti in questi anni. Dove l'Inter deve stare. Siamo molto contenti del risultato, l'Inter deve sempre competere ai massimi livelli.

I quarti? Saranno tutte squadre fortissime ma siamo molto motivati per affrontare la prossima rivale. Competere ai massimi livelli è un obbligo per l'Inter. Vogliamo continuare a competere al massimo livello in Europa, questo è il nostro obiettivo"